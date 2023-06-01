Как навсегда распрощаться с тараканами в квартире — старые исчезнут и новые не сунутся

Соседство с тараканами доставляет не только моральные страдания, но и может нанести серьезный урон здоровью. Ведь эти неприятные насекомые являются переносчиками многих серьезных заболеваний.

Поэтому если вы заметили на своей кухне хотя бы одного усатого вредителя, то обязательно начинайте предпринимать меры.

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Во-первых, тщательно осмотрите общие с соседями стены и замажьте все трещинки. Затем поставьте защиту на окна. И не забудьте позаботиться о вентиляционных выходах: на них тоже нужно натянуть москитную сетку. Этими действиями вы предотвратите появление новых тараканов.

А избавиться от уже имеющихся насекомых можно с помощью борной кислоты. Для этого необходимо смешать аптечное средство с измельченным яичным желтком и сформировать из этой массы мелкие шарики (используйте защитные перчатки). Приготовленное угощение следует разложить по всем укромным уголкам.

Можете не сомневаться: с наступлением ночи вредители обязательно отведают блюдо. К вашей радости, это будет последний их ужин, так как насекомые не смогут его переварить.

Источник: novomoscow.ru