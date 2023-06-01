Клещи вас не тронут: просто захватите это с собой в лес — проверенное средство

Стало известно о том, как можно отпугнуть от себя клещей во время лесной прогулки без магазинных брызгалок и мазей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эффективное средство можно приготовить в домашних условиях. Для этого вам потребуется смешать всего два ингредиента: 50 мл воды и 12-15 капель эфирного масла чайного дерева.

Полученный состав необходимо перелить во флакон с пульверизатором и распылить на волосы, одежду и кожу непосредственно перед походом. Обработку нужно повторять по мере выветривания запаха. Перед нанесением средство следует хорошенько взболтать.

Но помните: репеллент может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому перед масштабным распылением обязательно протестируйте его на небольшом участке тела.

Источник: domvred.ru