Самый новый курс валют на этот четверг: что творится на бирже прямо сейчас — ситуация непредсказуемая, валютчики в ужасе

Рубль в первой половине четверга, 1 июня, на валютных торгах на Московской бирже вновь уступил мировым валютам евро и доллару.
Курс доллара по данным на 10:30 московского времени, вырос на 5 копеек, до 81,15 рубля, курс юаня снизился на 1 копейку, до 11,37 рубля, евро повысился на 11 копеек, до 86,62 рубля.
Те, кто продает и покупают валюту, конечно же, в ужасе, поскольку ситуация непредсказуема.
Между тем, аналитики продолжают с оптимизмом смотреть в будущее и верят, что уже сегодня рубль перейдет в рост.
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«Мы полагаем, что в случае восстановления нефтяных котировок у пары доллар-рубль сохраняется потенциал выхода к отметке 80 рублей. Отметим, что с сегодняшнего дня в России устанавливается месячный лимит в 1 миллиард долларов на покупку валюты резидентами внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Данное нововведение позволит избежать волатильности на рынке, а также предотвратить резкое ослабление национальной валюты», — отметил Егор Жильников из Промсвязьбанка.
По материалам 1prime.ru.