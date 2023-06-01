Самый новый курс валют на этот четверг: что творится на бирже прямо сейчас — ситуация непредсказуемая, валютчики в ужасе

Рубль в первой половине четверга, 1 июня, на валютных торгах на Московской бирже вновь уступил мировым валютам евро и доллару.

Курс доллара по данным на 10:30 московского времени, вырос на 5 копеек, до 81,15 рубля, курс юаня снизился на 1 копейку, до 11,37 рубля, евро повысился на 11 копеек, до 86,62 рубля.

Те, кто продает и покупают валюту, конечно же, в ужасе, поскольку ситуация непредсказуема.

Между тем, аналитики продолжают с оптимизмом смотреть в будущее и верят, что уже сегодня рубль перейдет в рост.

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