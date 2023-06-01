Почему нельзя удалять все стрелки на чесночных грядках: можете сильно пожалеть

О том, что нужно удалять стрелки у чеснока, знают почти все дачники. Но лишь единицы из них догадываются, что несколько стрелок все-таки необходимо оставить. Ведь по их состоянию можно точно определить, готов ли овощ к сбору.

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Агроном Михаил Воробьев рассказал, что мере созревания чеснока закрученные в спираль побеги начинают выпрямляться, а на самом их кончике появляются соцветия. И именно они покажут, когда можно выкапывать овощ.

По словам специалиста, сбор необходимо начинать тогда, когда на соцветиях лопнет пленка. Так как в этот момент головка чеснока достигнет своего оптимального размера, но еще не успеет распасться на отдельные части.

Источник: gorodovoy.ru