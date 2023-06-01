Доллар переплюнул критические показатели: люди бросились в банки

Причем в России сейчас проходит налоговый период, который всегда поддерживал рубль. Но в этот раз не помогло.

К концу 2023 года, считают аналитики, доллар может вырасти до 90 рублей, если мировая ситуация не изменится.

Валютные спекулянты, в свою очередь, бросились в банки, дабы нажиться на разнице валют.

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