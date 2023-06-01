Губка, сода, соль, уксус: «столетний» нагар сам отвалится со сковородки за 5 минут

Сковорода до и после обработки от нагара. Фото: соцсети

Так делали в СССР.

Какие бы дорогие средства для чистки посуды не продавали в магазине - самым эффективным способом до сих пор считают чудо-раствор, которым пользовались еще в СССР.

Средство способно очистить даже самый старый нагар со сковородки или кастрюли. Готовится быстро и просто.

Возьмите грязную посуду и посыпьте на загрязненные места соль, потом соду. Затем добавьте жидкость для мытья посуды и полейте все уксусом.

Оставьте буквально на пять минут. Вы увидите, как нагар сам отвалится. Вам нужно будет помыть сковородку в воде губкой.

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