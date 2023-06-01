Дешевое мыло и чистотел: тля тут же скрючится - результат мгновенный

Уж какие методы борьбы с тлей только не применяют садоводы. Но вредитель часто вырабатывает иммунитет и все становится бесполезным.
Но есть способ, который насекомые пока не просекли. И поможет в этом самое дешевое хозяйственное мыло и трава с сильным запахом чистотел.
Порвите траву на кусочки, положите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения. В полученный отвар добавьте 200 граммов натертого мыла.
После - раствор остудите и разведите 20 литрами воды. Затем опрыскайте растения, на которых поселилась тля. Вредитель тут же скрючится.
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