Дешевое мыло и чистотел: тля тут же скрючится - результат мгновенный

Уж какие методы борьбы с тлей только не применяют садоводы. Но вредитель часто вырабатывает иммунитет и все становится бесполезным.

Но есть способ, который насекомые пока не просекли. И поможет в этом самое дешевое хозяйственное мыло и трава с сильным запахом чистотел.