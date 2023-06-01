Не по плану! Озвучен курс доллара на конец 2023 года - сбываются худшие сценарии

Эксперт еще раз подчеркнул, что это сбывается худший сценарий. Ведь в правительстве закладывали на 2023 год доллар по 70. Но уже сейчас понятно, что все идет не по плану.

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