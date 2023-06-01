Не по плану! Озвучен курс доллара на конец 2023 года - сбываются худшие сценарии

Экономические аналитики уверены, что к концу 2023 года курс доллара будет только расти. По мнению экспертов, наша валюта будет периодически укрепляться, но серьезных шагов пока не произойдет.
«Наиболее вероятным курсом будет к концу года – 90 рублей за доллар, нежели 70», - заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиции» Дмитрий Бабин.
Эксперт еще раз подчеркнул, что это сбывается худший сценарий. Ведь в правительстве закладывали на 2023 год доллар по 70. Но уже сейчас понятно, что все идет не по плану.
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