Кому повысят пенсии с 1 июля 2023 года

В России с 1 июля 2023 года повысят МРОТ (минимальный размер оплаты труда). При этом в правительстве обсуждают, что проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам.

«Все произойдет автоматически, то есть пенсионерам не придется писать заявлений», - заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом прожиточный минимум для пенсионеров с начала текущего года вырос до 12 363 рублей по РФ. А на сколько конкретно повысят пенсии - пока не ясно.

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