Безопасно для детей, взрослых за уши не оторвать: Роскачество выявило лучшее мороженое

С наступлением лета популярным лакомством россиян неизменно становится мороженое. Дети его просто обожают, взрослые тоже не отстают. Между тем, не все марки этого десерта одинаково безопасны для потребителей. И Роскачество провело проверку сразу 19 торговых наименований, чтобы установить, какие из них отличаются качеством и не навредят.

«Для исследования закупили эскимо «пломбир ванильный» (или без указания вкуса) без каких-либо наполнителей в виде орехов, карамели, джемов, шоколада и прочего. Глазурь также выбирали не декорированную, без посыпок, орехов. То есть максимально простое эскимо пломбир с глазурью или в шоколаде. Эскимо исследовано по 166 показателям», - рассказали на сайте Роскачества, как проводилось исследование.

Таким образом, лидерами проверки Роскачества стали «Настоящий пломбир», «Ростагрокомплекс» и «Чистая линия». Эти марки набрали по 4,99 балла из 5 возможных.

Ненамного отстали от лидеров бренды «Вологодский пломбир» (4,93 балла), «Свитлогорье» (4,91 балла) и «Пятигорское» (4,76 балла).

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