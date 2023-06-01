Орхидеи будут цвести круглый год: просто добавьте это в грунт один раз – копеечное удобрение

Орхидеи, вопреки существующим о них мифах, цветы некапризные. Их достаточно регулярно поливать и держать в специальном грунте и прозрачных кашпо, чтобы они радовали красивыми цветами каждый год.
Разумеется, нельзя забывать и о подкормках, которые сделают орхидеи на ваших подоконниках еще ярче и краше и продлят сроки их цветения.
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На цветение орхидеи оказывают положительное влияние три элемента - азот, калий, фосфор.
В грунт, где растет орхидея нужно хотя бы иногда добавлять обработанные навозы - конский, коровий, куриный. Они обеспечат цветы необходимыми элементами, и орхидеи будут радовать вас своими яркими цветами очень долго.
По материалам belnovosti.by.