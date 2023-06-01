Орхидеи будут цвести круглый год: просто добавьте это в грунт один раз – копеечное удобрение

Орхидеи, вопреки существующим о них мифах, цветы некапризные. Их достаточно регулярно поливать и держать в специальном грунте и прозрачных кашпо, чтобы они радовали красивыми цветами каждый год.

Разумеется, нельзя забывать и о подкормках, которые сделают орхидеи на ваших подоконниках еще ярче и краше и продлят сроки их цветения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».