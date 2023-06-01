65 или 100 рублей? Аналитики назвали честный курс доллара на первые дни лета – держитесь

Финансовые эксперты считают, что рубль вступит в это лето, имея достаточно слабые позиции. На российскую валюту оказывают давление цены на нефть, геополитические факторы и санкции.

Так что, озвученные ранее прогнозы о том, что доллар упадет до 65 рублей, вряд ли оправдаются, но до 100 рублей американская валюта вряд ли взлетит.

Финансовые аналитики полагают, что доллар в первые дни лета будет торговаться в широком диапазоне, но до таких цифр не дойдет.

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