65 или 100 рублей? Аналитики назвали честный курс доллара на первые дни лета – держитесь

Финансовые эксперты считают, что рубль вступит в это лето, имея достаточно слабые позиции. На российскую валюту оказывают давление цены на нефть, геополитические факторы и санкции.
Так что, озвученные ранее прогнозы о том, что доллар упадет до 65 рублей, вряд ли оправдаются, но до 100 рублей американская валюта вряд ли взлетит.
Финансовые аналитики полагают, что доллар в первые дни лета будет торговаться в широком диапазоне, но до таких цифр не дойдет.
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«Курс доллара к рублю в июне 2023 года может торговаться в широком диапазоне от 76 до 83,5 рублей. Для пары евро/рубль рабочий диапазон можно обозначать в пределах 82-91 рубля, а для юаня на российском валютном рынке — между 10,6 и 12 рублями», - прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru.