Многие и не догадывались, что горох будет богаче расти, если сделать эту хитрость: дачники раскрыли секрет

Не все садоводы-огородники могут похвастаться богатым урожаем гороха. И тем не менее, стараются его высаживать каждый сезон в надежде, что в этот раз все изменится. И поливают, и удобряют, а все не в рост. Хитрость заключается в том, чтобы посадить рядышком с бобовой культурой дружелюбного соседа. Этот секрет раскрыл портал Belnovosti.

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А садить следует горчицу. Поскольку ее воздействие на горох является благоприятным и способствует устранению сорняков, вытесняющих бобовое растение и не дающих ему питания, защите от вредителей. Так горох начинает расти быстрее и лучше, благодаря горчице урожай становится выше чуть ли не в два раза.