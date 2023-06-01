Клубника будет спасена, а долгоносик - повержен: как ликвидировать вредителя с ягоды быстро и дешево

Чтобы летом собрать богатый урожай клубники, нужно очень постараться, и опытные садоводы об этом знают. Ягода сама по себе привередлива, так еще и вредители влияют на ее рост и развитие. Особенно обожают эту ароматную вкусняшку долгоносики, избавиться от которых не так просто.

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Чтобы урожай не пострадал от непрошеных гостей, садоводы защищают его раствором с йодом. Это дешевое средство для защиты от насекомых, и готовится дома самостоятельно. Чтобы приготовить его, надо половину чайной ложки йода растворить в 10 л воды. И поливать на грунт либо опрыскивать на листву – долгоносик будет ликвидирован.

По материалам сайта Ogorodnik.info