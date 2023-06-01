Огурцы будут сладкие и хрустящие: вот что нужно сделать на грядке в начале лета

Наступило календарное лето, и дачники уже готовятся к следующему этапу на участке – периоду цветения. Все растения и культуры уже посажены, первые всходы произошли, но это не значит, что можно расслабиться. Самое время готовить подкормку против пустоцвета и для питания.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Так, огурцы можно подкармливать дважды за сезон кальциевыми удобрениями. Общеизвестно, что дефицит этого микроэлемента оборачивается для растения преждевременным пожелтением листвы, измельчанием плодов и их медленным ростом. Это страшный сон дачника, торопящегося все успеть за коротенькое лето, поэтому в ход идет кальциевая селитра.

Она идеальна для начального этапа развития огурцов. Берут 2 гр средства и разводят на 1 л воды. Полив этим раствором обеспечивает активный рост стеблей и позеленение листвы, а сами плоды будут хрустящими и сладкими.

По материалам сайта Belnovosti