Колорадский жук боится уксуса: вот что нужно сделать, чтобы изгнать гадкого вредителя

Появление колорадского жука на картофельном поле чревато урожайной катастрофой, и каждый дачник это знает. Если полосатое насекомое обнаружится на листве, действовать нужно быстро. Хитрые садоводы знают действенный способ изгнать вредителя, используя уксус, которого летающий обжора боится как огня.

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Среди ингредиентов также – горчичный порошок. Нужно взять 100 мл уксуса, 200 гр сухой горчицы, растворить все это в 10 литрах воды. Полученного объема хватает на участок размером с сотку, опрыскивать картофель важно в сухую бездождливую погоду.

По материалам сайта Belnovosti