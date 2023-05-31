Счастливчики июня: этим людям несказанно повезет в любви и на работе в первый месяц лета

На этот раз в список вошли Раки. Астрологи отметили, что им во всем будет сопутствовать удача, поэтому они постоянно будут находиться в нужном месте. В июне им удастся достичь успеха в карьера и на личном фронте. Более того, начало лето для них станет идеальным временем для решения старых проблем. Они также смело могут браться за новые проекты.

А вот Львы должны полагаться на свою интуицию. Тогда им удастся избежать многих проблем и ошибок. Звезды советуют им довериться чутью и принимать важные решения, опираясь она свои чувства. Представители этого знака зодиака будут иметь успех во всех сферах.

Также в список попали Овны. Энергия и их решительность позволят им им добиваться желаемого в финансовых и любовных делах. А если они задействуют лидерские качества, то смогу достичь поставленных целей.

А вот негативным станет начало ретроградности Сатурна с 17 июня. Астрологи прогнозируют трудности с коммуникациями и задержки реализации планов. Проявите осторожность и терпение, и все непременно наладится, пишет Стерлеград.