Миллионы семей будут счастливы: получателей пособия по уходу за ребенком ждут приятные перемены

В России многие семьи получают выплаты. Также есть мамы, которые получают пособие по уходу за ребенком. И теперь глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил ввести в законодательство понятие «частичная занятость». Он хочет, чтобы молодые мамы могли выходить на работу, но при этом продолжали получать пособие по уходу за ребенком.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сейчас, если мама оформляет свои трудовые отношения официально, она утрачивает право на получение социальных пособий», — отметил министр в беседе с ТАСС.
Также отметим, что изменения коснутся еще и тех людей, которые ухаживают за инвалидами. Котяков хочет, чтобы все эти категории граждан могли получать деньги от государства и работать дистанционно.