Миллионы семей будут счастливы: получателей пособия по уходу за ребенком ждут приятные перемены

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«Сейчас, если мама оформляет свои трудовые отношения официально, она утрачивает право на получение социальных пособий», — отметил министр в беседе с ТАСС.

Также отметим, что изменения коснутся еще и тех людей, которые ухаживают за инвалидами. Котяков хочет, чтобы все эти категории граждан могли получать деньги от государства и работать дистанционно.