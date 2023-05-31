Коллекционеры покупают, не глядя за огромные деньги: пятирублевые монеты за 300 тысяч рублей — проверяйте год и богатейте

Пятирублевые монеты можно продать за баснословные деньги. Коллекционеры-нумизматы готовы платить по 300 тысяч рублей, лишь бы стать обладателями такой монетки.
Поищите, не исключено, что в ваших копилках, кошельках, а может, и карманах пальто есть такие пятирублевые монеты, которые помогут разбогатеть.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Пятирублевые монеты 1999, 2000 и 2001 годов выпуска — настоящие легенды нумизматики, за которыми охотятся все коллекционеры. В те годы их чеканили не так много, но не исключено, что именно у вас есть то, что можно продать за 300 тысяч рублей.
По материалам vnimanie.pro