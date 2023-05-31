Коллекционеры покупают, не глядя за огромные деньги: пятирублевые монеты за 300 тысяч рублей — проверяйте год и богатейте

Пятирублевые монеты можно продать за баснословные деньги. Коллекционеры-нумизматы готовы платить по 300 тысяч рублей, лишь бы стать обладателями такой монетки.

Поищите, не исключено, что в ваших копилках, кошельках, а может, и карманах пальто есть такие пятирублевые монеты, которые помогут разбогатеть.

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