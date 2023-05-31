Это абсолютно законно: два случая, когда можно аннулировать штраф ГИБДД

На дорогах с каждым годом становится все больше машин. Примечательно, что за соблюдением ПДД следят с помощью камер, а также регулярно на дорогах оказываются сами инспекторы ГИБДД. И даже самые внимательные водители порой получают штрафы.
Однако есть ситуации, когда штраф можно отменить. Юрист Ирина Сивакова рассказала в соцсети, что есть несколько оснований для аннуляции протокола.
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Так она пояснила, что бывают случаи, когда уже прошел срок давности. Поясняется, что обычно это два месяца со дня совершения правонарушения.
Также штраф можно отменить в том случае, если за рулем автомобиля был другой человек. Такие инциденты случаются, если нарушение фиксируется камерой. Однако есть нюанс: придется доказать, что автомобилем управлял не его владелец.