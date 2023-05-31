Это абсолютно законно: два случая, когда можно аннулировать штраф ГИБДД

На дорогах с каждым годом становится все больше машин. Примечательно, что за соблюдением ПДД следят с помощью камер, а также регулярно на дорогах оказываются сами инспекторы ГИБДД. И даже самые внимательные водители порой получают штрафы.

Однако есть ситуации, когда штраф можно отменить. Юрист Ирина Сивакова рассказала в соцсети, что есть несколько оснований для аннуляции протокола.