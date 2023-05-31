Будут купаться в деньгах: названы знаки зодиака, которым сказочно повезет в июне 2023 года

По словам экспертов, в список самых успешных людей вошли рожденные под знаком Овна. Отмечаются, что им окажут помощь Меркурий и Марс, которые придадут мотивации, сил и энергии. Астрологи подчеркнули, что они обойдут все преграды. В июне они могут без опасений вкладывать деньги в бизнес и увлечения.

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А вот на Львов будет влиять энергия Марса, Венеры и Меркурия. Представители этого знака зодиака почувствуют прилив сил. Это позволит им воплотить что-то важное на работе. Астрологи отметили, что для Львов этот месяц хорош для поиска новой работы. Харизма сыграет им на руку.

Еще в список попали Козероги, которых поддержит планета Марс. Примечательно, что в начале лета все их дела станут судьбоносным. Более того, тем, кто работает в сфере науки, преподавания или занят бизнесом, деньги потекут прямо в руки. Эксперты рекомендуют потратить заработок на здоровье и отдых.