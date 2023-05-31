Не 65 и не 100 рублей: каким будет курс доллара в начале лета — честные цифры уже озвучены

В ожидании лета многие финансовые аналитики сделали свои прогнозы относительно того, как будут вести себя на валютном рынке доллар, евро и рубль. Кто-то утверждает, что доллар обрушится и будет торговаться в диапазоне 65 рублей, кто-то — что резко вырастет до 100 рублей.

Сейчас же стоимость доллара превышает 81 рубль, евро перевалило за 86 рублей.

Часть экспертов уверены, что в краткосрочной перспективе мало что может измениться.

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