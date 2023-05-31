Прибавка в 250%: пенсионеров обрадовали внушительной доплатой уже с января

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Примечательно, что пожилым гражданам положены выплаты. Однако суммы разные, так как зависят от разных нюансов. А теперь стало известно, что с января 2024 года пенсионерам введут доплату в 250% — прибавится больше 17 тысяч рублей.
Юрист Ирина Сивакова рассказала, что проект о таких доплатах Госдума уже утвердила. Она пояснила, что такой проект позволит получать солидную прибавку определенной категории граждан: тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
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«С 1 января 2024 года дополнительное ежемесячное материальное обеспечение будут получать не только сами чемпионы, но и их тренеры, которые входили в состав сборных команд СССР, России или объединенных команд бывших республик СССР. Размер доплаты составит 250% социальной пенсии — на данный момент это 17 883 рубля», — рассказала юрист в соцсетях.