Прибавка в 250%: пенсионеров обрадовали внушительной доплатой уже с января

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что проект о таких доплатах Госдума уже утвердила. Она пояснила, что такой проект позволит получать солидную прибавку определенной категории граждан: тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

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