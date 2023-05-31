Доллар по 65 рублей уже в июне: «американец» вот-вот рухнет — валютчики в шоке

Ряд экспертов на днях спрогнозировали резкое снижение курса доллара к рублю. По некоторым данным, уже в июне «американец» может рухнуть до значений 2022 года и будет торговаться в диапазоне 65 рублей.

Подобное может действительно произойти, но только при одном важном условии.

По мнению, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, в качестве основной причины обвала доллара можно рассматривать только сокращение расходов в США в рамках достигнутого властями соглашения по потолку госдолга.

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