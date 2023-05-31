Отмоете за 5 минут! Даже самый грязный унитаз заблестит - гениальный секрет

Очистить даже самый грязный унитаз от мочевого камня и известкового налета можно. Опытные хозяйки не покупают дорогие средства в магазине. Они используют соду и уксус.

Нанесите на стенки унитаза соду, а потом сверху побрызгайте водой, чтобы произошла реакция. Оставьте на несколько минут.

После - обработайте ершик уксусом и пройдитесь по загрязненным местам. Даже самая закоренелая грязь отвалится сама. Вам только нужно будет тщательно смыть ее водой.

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