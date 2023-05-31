Розы будут ярче и пышнее: просто полейте их этим копеечным средством прямо сейчас

Куст желтых роз. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которые любят не только огороды.

Розы, как и другие цветы, остро нуждаются в подкормке. Их пышное цветение летом - результат заботы.

Вовсе не обязательно использовать для подкормок химические средства. Вполне можно обойтись растворами на основе народных рецептов.

Так, розы будут цвести пышнее, если полить их жидкостью с добавлением сахара и дрожжей. Копеечное средство творит чудеса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В десяти литрах воды нужно растворить 10 г сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара, дать настояться два часа.

Перед использованием в этот раствор вливают еще 50 литров жидкости и вливают в розы прямо под корень.

Такой полив хорош летом.

По материалам belnovosti.by.

Читайте также