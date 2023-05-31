Розы будут ярче и пышнее: просто полейте их этим копеечным средством прямо сейчас

Розы, как и другие цветы, остро нуждаются в подкормке. Их пышное цветение летом - результат заботы.

Вовсе не обязательно использовать для подкормок химические средства. Вполне можно обойтись растворами на основе народных рецептов.

Так, розы будут цвести пышнее, если полить их жидкостью с добавлением сахара и дрожжей. Копеечное средство творит чудеса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».