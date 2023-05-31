Розы будут ярче и пышнее: просто полейте их этим копеечным средством прямо сейчас

Розы, как и другие цветы, остро нуждаются в подкормке. Их пышное цветение летом - результат заботы.
Вовсе не обязательно использовать для подкормок химические средства. Вполне можно обойтись растворами на основе народных рецептов.
Так, розы будут цвести пышнее, если полить их жидкостью с добавлением сахара и дрожжей. Копеечное средство творит чудеса.
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В десяти литрах воды нужно растворить 10 г сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара, дать настояться два часа.
Перед использованием в этот раствор вливают еще 50 литров жидкости и вливают в розы прямо под корень.
Такой полив хорош летом.
По материалам belnovosti.by.