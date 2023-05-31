Дедовский метод! Как выгнать тлю с растений навсегда — боится как огня

Для того, чтобы избавиться на участке от тли — не обязательно покупать в магазине дорогие химические средства. Тем более, отрава может навредить и урожаю.

Есть дедовский метод, который работает десятилетия. Опытные дачники знают, что тля боится как огня картофельную ботву.

Просто возьмите один килограмм ботвы, мелко измельчите и залейте 10 литрами воды. Пусть раствор настоится четыре часа.

Далее процедите и опрыскайте растения, на которых засела тля. Вредители исчезнут навсегда, если процедуру периодически повторять.

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