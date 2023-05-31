Ситуация с долларом обескуражила даже самых опытных экономистов — лучше присядьте

Экономические аналитики заявляют, что курс доллара летом будет только расти. Сложная мировая ситуация, по мнению экспертов, отражается на нашей валюте и дальше будет сильнее.

«Сейчас идет налоговый период, обычно он поддерживает рубль, но в этот раз не сработало. Это говорит о том, что дальше «американец» будет только подниматься в цене», — заявила экономист Екатерина Константинова.

Цены на нефть также продолжают падать. Поэтому иллюзии об укреплении рубля строить пока не нужно.

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