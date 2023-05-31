Как вырастить картофель размером с кулак — урожай выше в 2 раза: технология окучивания

Опытные дачники поделились секретом, как получить двойной урожай картофеля к осени. Есть специальная технология окучивания — делать все нужно согласно инструкции, пошагово. Соседи только позавидуют. Вторую осень собираем картофель мешками — столько ходок еще не делали.

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Первое окучивание почвы — сразу после того, как появились первые всходы. Рыхлить землю на огороде нужно один или два раза на глубину не более 3 см. А между грядками можно углубиться до 8 см.

Второе окучивание почвы — после того, как посадки достигнут высоты в 15 см. Землю нужно взрыхлить до образования небольшой горки.

Третье окучивание почвы — через 2-3 недели после второго окучивания. Принцип все тот же.

Если следовать этой технологии, то осенью картофель можно собирать мешками. Он будет размером с увесистый кулак — сам картофель гладкий и крупный.

По материалам tut-news.ru