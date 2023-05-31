Вначале не поняли, куда пропала тля: вся осыпалась после того, как завязали салфетку с маслом

Иногда садоводам кажется, что тлю просто невозможно вытравить. Не помогает даже новомодная химия.
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Однако существует действенный народный способ, который уничтожает вредителя в один миг и сохраняет эффект надолго.
Тля, а также муравьи, которые разводят насекомых и доят у них «молоко», боятся запаха аниса. Чтобы прогнать вредителей из сада, смочите анисовым маслом или анисовыми каплями салфетку либо тряпочку и повяжите на стволах пораженных деревьев или у оснований кустов.
Вредители исчезнут и не приползут на культуру, пока будет запах. Для профилактики пропитывайте тряпочки, и насекомые не появятся в ваших владениях никогда.