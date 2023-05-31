Как избавиться от одуванчиков — тотальное уничтожение желтых шляпок: семян не будет

Дачники из года в год косят газон, пытаясь избавиться от одуванчиков, которые прорастают всюду и даже на огороде. При этом есть парочка проверенных способов, один легче другого.

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Первое — нужно регулярно отсекать все желтые шляпки, тогда одуванчики не смогут оставить семена на следующий год. А это значит, что этого сорняка на даче станет меньше.

Второе — убирать корни одуванчика. Только извлечь его из земли достаточно сложно. Мудрые дачники используют технику «выжигания» сорняка бесплатным средством.

Берем 5 литров воды и пол-литра спиртовой жидкости. Смешиваем и переливаем в пульверизатор. Затем обильно поливаем одуванчики. Сорняк зачахнет за пару дней.

По материалам polzavred.ru