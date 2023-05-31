Что будет, если разложить кориандр по всей квартире на 14 дней — не узнаете свой дом

Опытные домохозяйки поделились секретом, что будет, если разложить небольшие подушечки с кориандром по всей квартире и особенно в спальне. Насыщенный аромат этой пряности действует на паразитов и вредителей куда лучше, чем токсическая бытовая химия. К тому же, эта специя совершенно безвредна для людей.

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К примеру, с помощью кориандра можно избавиться от мышей. Эту приправу нужно спрятать в кухонных шкафах или в кладовой. Эфирные масла в составе кориандра отпугнут чувствительных на этот запах грызунов.

Эти мелкие вредители больше не побеспокоят ваше жилище, а дом преобразится уже через пару недель. Просто чудо-средство, попробуйте! Пригодится и на даче.

По материалам parazitdoma.ru