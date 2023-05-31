Как отпугнуть от себя клещей на даче — прыскаем маслом: паразиты в отвращении не сунутся

Клещ. Фото: freepik.com/erik-karits-2093459

Летом ни один паразит и не подумается сунуться.

Как легко и просто обезопасить себя от клещей в летний сезон на даче — ни один паразит даже не подумает сунуться. Клещи в отвращении кинутся в рассыпную, только услышав этот аромат. Для этого купите в аптеке дешевое эфирное масло гвоздики и проблема решена раз и навсегда. Жаль, что раньше не знали!

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Это средство обладает репеллентными свойствами за счет высокого содержания эвгенола, альдегидов и терпенов. Запах гвоздики на два счета блокирует органы обоняния клещей. Паразит теряет ориентацию и желание нападать на жертву.

Эфирным маслом следует пропитать кожу, одежду и подошву обуви. Чем ярче аромат, тем лучше! Перед тем как отправиться на прогулку в лес, за 30 минут нанесите мало гвоздики на кожу и одежду.

По материалам spiceportal.ru

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