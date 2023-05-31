Слизни исчезнут за одну ночь — просто прикормите кукурузной мукой: тут же скукожатся

Слизни, хотя и медлительные, весьма быстро пожирают все, что есть на огороде. Эти вредители не прочь полакомиться огурцами, капустными листьями, зеленым салатом и даже картофельной ботвой. Единственное, чего не переносят эти брюхоногие — так это солнечных лучей, поэтому на свою «тихую охоту» они выходят исключительно ночью. Избавиться от слизней можно легко и просто — заманите их в ловушку.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Этого вредителя привлекает запах кукурузной муки. Однако полакомиться этим угощением слизни смогут только единожды. Для них этот продукт станет смертельным ядом.

Для того, чтобы избавиться от слизней на дачном участке, нужно оставить у грядок на ночь стеклянную емкость с кукурузной мукой. Банку следует положить на бок, чтобы паразитам было удобнее в нее заползти. Утром нужно будет избавиться от переевших слизней.

По материалам belnovosti.by