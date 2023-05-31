Стал известен будущий курс доллара: купившие валюту торжествуют, опоздавшие плачут

После событий в Москве 30 мая доллар пошел на торгах Мосбиржи на повышение. Утром 31 мая он стал торговаться за 81,18 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Те, кто успел приобрести валюту по более выгодному курсу, конечно же, в настоящий момент торжествуют, ведь они как-то смогли предугадать подобный разворот. Кроме того, инвесторы сумеют заработать на разнице цифр.

Вместе с тем инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что на 81 рубле доллар и остановится в недалеком будущем. Рынок сейчас малоликвиден, заявил эксперт.

Источник: 1prime.ru