Колорадский жук шмякнется лапками кверху — опрыскайте картофель отваром из чистотела: действие на 14 дней

Как легко и просто вывести колорадского жука с огорода, на котором посажен молодой картофель. Есть действенный способ, совершенно безвредный для природы, но губительный для прожорливого незваного гостя. Просто опрыскайте картофель этим копеечным средством. Обработку нужно будет повторять каждые две недели и тогда колорадский жук не сможет покуситься на ваши грядки.

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Для приготовления настойки берем чистотел и воду. Это растение можно использовать и в сушеном виде. Сначала кладем стебли чистотела в ведро, утрамбовываем и заливаем водой.

Далее ставим емкость на огонь и доводим до кипения. Оставляем на плите минут на 15–20. Затем ждем пока жидкость остынет — процеживаем через марлю и разбавляем по-литра отвара в 11 литрах воды. Это средство нужно распылить на кусты картофеля. Работаем в спецодежде и перчатках. Такую обработку повторяем каждые 14 дней. И проблема с колорадским жуком решена.

По материалам ogorod.ru