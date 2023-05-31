Лейте в лунки с помидорами — только в открытый грунт: томаты теперь растут мясистые, размером с кулак

Расскажем, как получить богатый урожай помидоров на даче, даже если почва не самая плодородная — томаты будут с мясистой мякотью, сочные и ароматные. Мечта любого дачника и объект для зависти соседей. Для этого нужно всего лишь подкормить грунт. Так делают в деревнях! Эффект на 100% — урожай томатов будет двойным.

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Добавлять удобрение дачники советуют в открытый грунт в момент посадки помидоров — прямо в лунки.

Для того, чтобы приготовить подкормку, берем 2 ст. л. сернокислого калия, 2 ст. л. мочевины, 4 ст. л. суперфосфата и две горсточки древесной золы. Все эти компоненты заливаем 2 литрами воды и тщательно перемешиваем.

Далее вливаем удобрение в каждую лунку при посадке помидоров. Так, томаты быстрее дадут корни и первый урожай, который будет щедрым и богатым.

По материалам ogorod.ru