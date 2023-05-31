Что нужно сделать с пионами, чтобы буйно цвели до осени — пошаговая инструкция от садоводов

Пионы на даче будут цвести до самой осени, если правильно ухаживать за этим растением. Соседи будут завистливо поглядывать на сад, проходя мимо. Как добиться того, чтобы пионы радовали красивыми цветами дольше — пошаговой инструкцией поделились опытные садоводы. Делаем также как они, эффект просто супер! Дача превратилась в сады Эдема.

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Первое, на что нужно обратить внимание — это место посадки кустов. Пионам нужен солнечный свет и они не терпят ветра. Это растение ни в коем случае нельзя сажать в тени и там, где территория обдувается со всех сторон.

Второе — нужно обязательно подрезать кусты. В противном случае побеги отнимут у цветов все полезные вещества, которые уходят на формирование новых бутонов.

Третье — пионы не терпят засухи и чрезмерной сырости и влажности. Почва под кустами не должна пересыхать, но и с поливом важно не переусердствовать.

Если вся технология учтена при уходе за пионами, то они будут цвести до самой осени.

По материалам advice.news