Тля испарится за сутки — просто угостите копеечным аптечным средством: осыпется шелухой

В деревнях от тли и муравьев избавляются не вредной химией с ядреной отдушкой, а народными методами — зачастую дедовский способ намного эффективнее. И что самое главное — безопасней для окружающей среды.

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К примеру, избавиться от тли можно копеечным аптечным средством. Как только этот вредитель сложит лапки, дачный участок потеряет всякий интерес и для муравьев. Они просто обожают сладкое молоко этого насекомого и всегда живут колониями где-то поблизости, там, где есть тля.