Тля испарится за сутки — просто угостите копеечным аптечным средством: осыпется шелухой

В деревнях от тли и муравьев избавляются не вредной химией с ядреной отдушкой, а народными методами — зачастую дедовский способ намного эффективнее. И что самое главное — безопасней для окружающей среды.
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К примеру, избавиться от тли можно копеечным аптечным средством. Как только этот вредитель сложит лапки, дачный участок потеряет всякий интерес и для муравьев. Они просто обожают сладкое молоко этого насекомого и всегда живут колониями где-то поблизости, там, где есть тля.
Берем сушеный тысячелистник. Заливаем растение кипятком: на одну пачку потребуется пол-литра воды. Ждем 40 минут, затем выливаем настой в десятилитровую емкость, вливаем в нее чистую воду и даем средству настояться двое суток.
Потом сцеживаем настойку через марлю, добавляем 30 мл жидкого хозяйственного мыла. Этим средством нужно обработать все пораженные растения на участке. Всего одна процедура и тля осыпется шелухой.
По материалам obrabotka-sada.ru