Турецкая прачка показала, как отбеливает белье обычной содой: светлеет на глазах!

Отбелить белье не испортив ткань вполне реально, если воспользоваться методом турецких прачек. Они применяют для этого соду и перекись водорода, которые стоят сущие копейки.

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В таз с водой (литра 3), температурой около 40 градусов добавьте примерно 2 столовые ложки соды пищевой, 1 ложку стирального порошка, 1 бутылек перекиси (100 мл). Хорошенько растворите.