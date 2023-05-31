Турецкая прачка показала, как отбеливает белье обычной содой: светлеет на глазах!

Стирка. Фото: соцсети

Даже синтетика станет неузнаваемой.

Отбелить белье не испортив ткань вполне реально, если воспользоваться методом турецких прачек. Они применяют для этого соду и перекись водорода, которые стоят сущие копейки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В таз с водой (литра 3), температурой около 40 градусов добавьте примерно 2 столовые ложки соды пищевой, 1 ложку стирального порошка, 1 бутылек перекиси (100 мл). Хорошенько растворите.

Поместите в этот состав белье, которое нуждается в отбеливании. Это могут быть даже кружевные трусики или боди. Через 30-40 минут простирайте свои вещи и порадуйтесь их белоснежности.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг»

Читайте также