Трюк от опытного сантехника: содой и солью выдрал засор из слива — делаем теперь так же

Засор из слива можно убрать без тросика, воспользовавшись лайфхаком от опытного сантехника с содой, солью и уксусом.

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Возьмите ½ пачки соды и насыпьте прямо на слив. Туда же отправьте ½ стакана соли. Следом — ¼ стакана уксуса. Шипящую смесь сразу залейте 1 литром кипятка.

Через 1–1,5 часа вылейте в слив чайник кипятка. Он вытолкнет остатки грязи из труб.