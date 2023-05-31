Этот запах сделает вас моложе — эксперты рекомендуют

Эксперты рассказали, какой парфюм можно применять в омолаживающих целях.

Оказалось, некоторые ароматы способны «убрать» несколько лет у их пользовательниц. Особенно такие звучания будут актуальны летом.

Так, стоит присмотреться к парфюму с грейпфрутом. Эта цитрусовая нота начала набирать популярность еще в конце 19 века. В сочетании с легкими белыми цветами, специями или другими цитрусовыми фруктами грейпфрут создает на вас невидимую вуаль свежести. Грейпфрут подчеркивает женственность и игривость девушки.

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Другая нота омоложения — аромат манго. Этот запах переносит в мир тропических островов, морского бриза и свежего фруктового фреша. Аромат манго покажет, что женщина еще молода и кокетлива.