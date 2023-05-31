Доллар достиг зеркальной цифры: вводит в ступор даже опытных валютчиков – не ждали

Печальные события в Москве 30 мая спровоцировали интерес к доллару на валютных торгах, хотя до этого рубль уверенно повышал свой курс.

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Теперь ситуация обратная. «Американец» стремится ввысь, а «россиянин» понижает свои цифры.

Утро на Мосбирже 31 мая вновь принесло не самые лучшие известия для отечественной валюты. Курс доллара опять вырос на несколько пунктов, достигнув показателя в 81,18 рубля.