«Многие идут на поводу у мошенников»: эксперт дал совет тем, кто недавно получил крупную сумму денег

Эксперт объяснил, почему резко разбогатевшим людям нужно быть осторожнее.

Если вы не так давно стали обладателем солидной суммы денег, к вам возрастает интерес у мошенников.

При этом источник средств может быть любым: от выигрыша в лотерею до выплаты Соцфонда. Мошенники просто покупают базы данных и там выбирают свою жертву.