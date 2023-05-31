«Многие идут на поводу у мошенников»: эксперт дал совет тем, кто недавно получил крупную сумму денег

Деньги. Фото: Global Look Press 

Юрист Иван Соловьев сделал важное предупреждение для россиян.

Эксперт объяснил, почему резко разбогатевшим людям нужно быть осторожнее. 

Если вы не так давно стали обладателем солидной суммы денег, к вам возрастает интерес у мошенников.

При этом источник средств может быть любым: от выигрыша в лотерею до выплаты Соцфонда. Мошенники просто покупают базы данных и там выбирают свою жертву.

Мошенники знают, что разбогатевший человек побоится потерять свое состояние. Поэтому они звонят и сообщают о готовящемся покушении на средства. Испугавшейся жертве предлагается возможность защитить деньги и перевести их на «безопасный» счет.

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«В сочетании с умелым психологическим воздействием и искусственно создаваемым цейтнотом, многие идут на поводу у мошенников и теряют все полученные крупные суммы», — рассказал Соловьев в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее была определена судьба МРОТ до 2030 года. 

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