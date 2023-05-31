Возможны природные катаклизмы: что принесет лето 2023 года

Стало известно, что летом 2023 года температура воздуха может достигнуть аномально высоких значений.
Некоторые синоптики предполагают, что даже в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке столбики термометров могут взлететь до 40 градусов тепла. Это несвойственно данной местности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
При этом климатические изменения произойдут не только в этих регионах России. Москва, Московская область и соседние регионы столкнутся с обильными дождями, шквалистым ветром и температурой от +21 до +23 градусов.
А в августе снова наступит жара. В связи с такими резкими перепадами температур россиян призвали быть готовыми к природным катаклизмам. Об этом рассказали в News24-online.ru.
Напомним, ранее синоптик заявил, что метеорологическое лето наступило в Москве раньше срока.