Возможны природные катаклизмы: что принесет лето 2023 года

Стало известно, что летом 2023 года температура воздуха может достигнуть аномально высоких значений.

Некоторые синоптики предполагают, что даже в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке столбики термометров могут взлететь до 40 градусов тепла. Это несвойственно данной местности.

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При этом климатические изменения произойдут не только в этих регионах России. Москва, Московская область и соседние регионы столкнутся с обильными дождями, шквалистым ветром и температурой от +21 до +23 градусов.