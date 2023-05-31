Эти четыре растения помогут избавиться от мышей на участке

В летний период дачники сталкиваются с проделками грызунов, в частности мышей. Однако от них можно избавиться при помощи четырех растений.

Чтобы уберечь культуры, посадите нарциссы. Они станут отвлекающим маневром. Дело в том, что грызуны обожают луковицы этого растения. Они насовсем забудут про важные для вас овощи в огороде.

Борется с грызунами полынь. Поэтому от полыни не нужно избавляться, если она выросла на вашем участке.

Мыши забудут про ваш огород, если посадить там ромашку. Запах этого растения не любят вредители.

Будет бороться с мышами и другими вредителями и пижма. Об этом рассказали в belnovosti.by.