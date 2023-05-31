Три принципа устройства быта на даче сэкономят ваши средства

Дача. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к этим советам, если часто бываете на загородном участке.

Стали известны три принципа, которые помогут уменьшить траты на услуги ЖКХ за дачу.

Один из них заключается в использовании черного бака с водой вместо водонагревателя. В таком баке вода нагревается до нужной температуры всего за несколько часов. Главное – установить его на открытой площадке.

Еще следует приобрести специальную посуду с диаметром дна. Дно должно совпадать с конфоркой. Так удастся минимизировать затраты электроэнергии. 

И купите светодиодные лампы на дачу вместо ламп накаливания. Это уменьшит размеры платежей за электроэнергию и снизит общие затраты на электричество. Об этом рассказали в womanhit.ru.

Напомним, ранее стало известно, что вырастить зелень теперь можно без поездок на дачу.

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