Три принципа устройства быта на даче сэкономят ваши средства

Стали известны три принципа, которые помогут уменьшить траты на услуги ЖКХ за дачу.

Один из них заключается в использовании черного бака с водой вместо водонагревателя. В таком баке вода нагревается до нужной температуры всего за несколько часов. Главное – установить его на открытой площадке.

Еще следует приобрести специальную посуду с диаметром дна. Дно должно совпадать с конфоркой. Так удастся минимизировать затраты электроэнергии.

И купите светодиодные лампы на дачу вместо ламп накаливания. Это уменьшит размеры платежей за электроэнергию и снизит общие затраты на электричество. Об этом рассказали в womanhit.ru.