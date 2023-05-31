Вынуждают жить дольше: цены на ритуальные услуги поднялись на 30%

Россиянам сообщили о повышении стоимости похоронных услуг.

Оказалось, несколько факторов привели к увеличению стоимости ритуальных услуг. Специалисты рассказали, что за последние 2-3 года цены на пиломатериалы значительно выросли. А еще подорожало сырье, включая металл и дерево.

Поэтому цены крестов, оградок и гробов стали выше. Затруднения с логистикой тоже оказали большое влияние, как и повышение заработной платы сотрудникам сферы погребения.