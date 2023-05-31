Вынуждают жить дольше: цены на ритуальные услуги поднялись на 30%

Россиянам сообщили о повышении стоимости похоронных услуг.
Оказалось, несколько факторов привели к увеличению стоимости ритуальных услуг. Специалисты рассказали, что за последние 2-3 года цены на пиломатериалы значительно выросли. А еще подорожало сырье, включая металл и дерево.
Поэтому цены крестов, оградок и гробов стали выше. Затруднения с логистикой тоже оказали большое влияние, как и повышение заработной платы сотрудникам сферы погребения.
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К слову, цены выросли на 36%, достигнув отметки в 28,7 тысячи рублей. Заказать могилу стало на 13% дороже – 8765 рублей. Изготовление гроба стало дороже на 52% – 6729,69 рублей. Об этом рассказали в rg.ru.