«Ему неважно, что беспокоит ребенка»: этим репетиторам нельзя доверять

ЕГЭ. Фото: Global Look Press 

Специалисты дали рекомендации в предверии государственных экзаменов.

Эксперты рассказали, к каким репетиторам по ЕГЭ не стоит отправлять своего ребенка.

Основатель онлайн-школы RUSSMO и преподаватель по русскому языку Вероника Смолер объяснила, что преподаватель должен доносить материал в понятной для ребенка манере.

«Часто преподаватель игнорирует конкретные запросы учеников и объясняет темы «по наитию» и «по опыту» – как знает и как привык. Ему неважно, что беспокоит ребенка, – ему просто нужно объяснить тему так, как он делал это предыдущие двадцать лет», – отметила Смолер.

Также преподаватель не должен вселять в ребенка чувство неуверенности.

Не стоит продолжать занятия с тем учителем, который не умеет признавать свои ошибки:

«И учителя, и репетиторы редко способны признать свои ошибки – всему виной давление их собственного авторитета и боязнь «ударить в грязь лицом» перед учениками, даже если последние правы».

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«Учителя часто не смотрят на изменения в демоверсии и продолжают готовить школьников по материалам прошлых лет. То же самое относится и к сочинению, которое они учат писать по алгоритму предыдущих годов. Это напрямую противоречит требованиям, предъявляемым к выпускникам», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

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