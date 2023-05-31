«Ему неважно, что беспокоит ребенка»: этим репетиторам нельзя доверять

Не стоит продолжать занятия с тем учителем, который не умеет признавать свои ошибки:

«И учителя, и репетиторы редко способны признать свои ошибки – всему виной давление их собственного авторитета и боязнь «ударить в грязь лицом» перед учениками, даже если последние правы».

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