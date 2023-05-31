«Ему неважно, что беспокоит ребенка»: этим репетиторам нельзя доверять

Эксперты рассказали, к каким репетиторам по ЕГЭ не стоит отправлять своего ребенка.
Основатель онлайн-школы RUSSMO и преподаватель по русскому языку Вероника Смолер объяснила, что преподаватель должен доносить материал в понятной для ребенка манере.
«Часто преподаватель игнорирует конкретные запросы учеников и объясняет темы «по наитию» и «по опыту» – как знает и как привык. Ему неважно, что беспокоит ребенка, – ему просто нужно объяснить тему так, как он делал это предыдущие двадцать лет», – отметила Смолер.
Также преподаватель не должен вселять в ребенка чувство неуверенности.
Не стоит продолжать занятия с тем учителем, который не умеет признавать свои ошибки:
«И учителя, и репетиторы редко способны признать свои ошибки – всему виной давление их собственного авторитета и боязнь «ударить в грязь лицом» перед учениками, даже если последние правы».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Учителя часто не смотрят на изменения в демоверсии и продолжают готовить школьников по материалам прошлых лет. То же самое относится и к сочинению, которое они учат писать по алгоритму предыдущих годов. Это напрямую противоречит требованиям, предъявляемым к выпускникам», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.