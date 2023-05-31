«Превысит прожиточный минимум на 30%»: определена судьба МРОТ до 2030 года

Стало известно, что станет с минимальным размером оплаты труда в следующем году.

Оказалось, МРОТ к 2030 году станет больше прожиточного минимума на 30%.

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«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», – объяснил Котяков.

Таким образом, с первого января 2024 года минимальный размер оплаты труда после увеличения составит 19 242 рубля. Об этом рассказали в ria.ru.